Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Die Experten wissen sofort, es ist auch Zeit für die Wahl der Sportler/Sportlerin und der Mannschaft des Jahres. Traditionell wird das Ergebnis Ihrer Wahl zum Sport- und Presseball bekannt gegeben. In diesem Jahr steigt der sportliche und gesellschaftliche Höhepunkt des Sportkreises Bad Salzungen am 8. November in der Werner-Seelenbinder-Halle.