Sportlerwahl Bad Salzungen: Jetzt aber fix: Stimmzettel abgeben

Spannung beim Sportlerball

Am Samstag, 2. November, wird das Geheimnis gelüftet, welcher Sportler, welche Sportlerin und welche Mannschaften in Ihrer Gunst ganz oben steht. Die Ehrung der Gewinnerinnen oder Gewinner erfolgt traditionell im Rahmen des Sport- und Presseballs, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert und von Ihrer Heimatzeitung sowie dem Kreissportbund Bad Salzungen organisiert wird. Nach einem abwechslungsreichen Kulturprogramm steigt der Ballhöhepunkt mit der Bekanntgabe der Platzierungen der Sportler und Mannschaften. Das Ergebnis wird erst an diesem Abend bekannt gegeben.