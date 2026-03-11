Schon lange geht es um den Um- und Ausbau des Sportlerheims im Meininger Ortsteil Walldorf. „Wir brauchen für unsere vielen Mannschaften dringend mehr Umkleidekabinen und Duschen. Derzeit kreuzen sich die Wege, wenn die Spieler nach dem Spiel zum Duschen gehen, mit Zuschauern, die neben den Duschen die einzige Toilette auf dem Sportplatzgelände finden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, erklärte Patrick Kleffel. „Zuletzt wurde hier im Jahr 2009 im Zuge des damaligen Konjunkturprogramms investiert und angebaut. Aber am Ende war es dann zu wenig Geld, um alles so zu machen, wie es hätte sein müssen“, so der Kleffel weiter.