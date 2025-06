Die Stadt Bad Salzungen investier tim Ortsteil Möhra in eine umfangreiche Aufwertung der Freifläche am hiesigen Sportlerheim. Der Hauptausschuss hat einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 70 000 Euro beschlossen. Die Umsetzung ist für den Zeitraum Juni bis August 2025 vorgesehen.„Hier zeigt sich erneut die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft“, sagte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler). „Wir können damit einen lange vorhandenen Wunsch vieler Vereine erfüllen.“