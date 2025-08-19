Schach und Radball sind die Stadtilmer Erfolgssportarten. Das zeigte sich auch am Samstag bei der im Rahmen des Jahresempfanges des Bürgermeisters erfolgten Sportlerehrung. Gleich 18 Denker von der Schachsportgermeinschaft Blau-Weiß wurden auf die Bühne gerufen. Vor allem der Nachwuchs feierte tolle Erfolge. Paul Langer wurde Deutscher Vizemeister. Elisabeth Eßers holte sich den Landesmeistertitel in der U8 vor Fjella Keßler. Die U10-Mannschaft wurde ebenfalls Landesmeister. Bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft der Grundschulen gab es Platz 6. Doch auch die Großen wussten zu überzeugen. Die Erste Mannschaft stieg in die Oberliga auf.