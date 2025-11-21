Ist das wieder ein Spektakel im Reha-Zentrum „Thüringer Wald“ in Schleusingen gewesen. Klar hat dieses (noch) nicht den mondänen Charme einer ZDF-Gala „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden, aber dieser Abend in Südthüringen soll allen Beteiligten und auch jenen, die nur von draußen sicherlich Neid erfüllt draufblicken dürfen, verinnerlichen: Gerade hier in der Provinz wird unheimlich viel – wenn auch oft lautlos und vorbei an der öffentlichen Wahrnehmung – für den Sport und den Nachwuchs getan. Der Kreissportbund (KSB) Hildburghausen und seine Mitstreiter bieten genau darum Jahr für Jahr den Kleinsten eine ganz große Bühne und starten somit immer wieder den Versuch, auszubrechen aus Gewohnheit und Alltagsmüdigkeit. Beweise dafür liefert die kurzweilige „Schaffe“ in Schleusingen allemal.