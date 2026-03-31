Wenn die Göttinnen vom Circus Gaudimus mit ihren überdimensionalen Flügeln ihre Zuschauer beinahe sanft streicheln, wenn die Trommler der „Kongas“ ihre Zuhörer in neue Klangwelten eintauchen, wenn „Jazznah“ Klarinette, Querflöte und Gitarre mit professionellem Charme brillieren lassen, wenn der tief-männliche Sound von Peter Rübergs Stimme die Highlights des Abends verkündet und die Augen all jener funkeln, die auf die große Bühne dürfen – dann steht zu hundert Prozent nur ein Termin im Kalender des Landkreises Hildburghausen an: die Sportlerehrung.