Strahlende Gesichter, stolze Übungsleiter, dankbare Sportler – und so manche Überraschung. Zum 29. Mal ehrte die Stadt Arnstadt ihre erfolgreichen Sportler. Athletinnen und Athleten, die bei Landesmeisterschaften, regionalen Titelkämpfen, Deutschen Meisterschaften oder Welt- und Europameisterschaften vordere Plätze erkämpften. Insgesamt 81 Aktive aus neun Vereinen. Die Jüngsten neun Jahre alt, die Ältesten in der Ü80-Kategorie unterwegs.