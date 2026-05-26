Sportler verletzt: Mehrere Gleitschirm-Abstürze in den Alpen am Pfingstmontag

Samerberg/Pfronten/Buching (dpa/lby) - Mehrere Menschen sind am Pfingstmontag in den Alpen mit Gleit- und Fallschirmen abgestürzt und verletzt worden. Dabei waren auch Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen, wie die Polizei mitteilte. An der Hochries (Landkreis Rosenheim) in den Chiemgauer Alpen stürzte eine 36-Jährige bei einem Fallschirm-Ausbildungsflug. Die rechte Seite des Schirms sei kurz nach dem Absprung eingeknickt. Sie erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.