Erst Extrembergsteiger Reinhold Messner am Donnerstagabend, 24 Stunden später die Goldene Nacht des Thüringer Sports: Im Congress Centrum Suhl (CCS) tummelt sich in diesen Tagen viel Prominenz. Bei der Sport-Gala am Freitagabend, ausgerichtet vom Landessportbund Thüringen und der Stiftung Thüringer Sporthilfe, dreht sich alles um die Sieger und Platzierten der öffentlichen Wahl „Thüringer Sportler des Jahres“ und um das Ehrenamt. Das Format kehrt nach 20 Jahren zurück nach Suhl. Zuletzt feierte der Sport im CCS im Jahr 2005 – damals noch unter dem Titel Landessportball.