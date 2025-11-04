 
Auf zur 34. Wahl der Thüringer Sportler des Jahres: Bis zum 15. Dezember darf abgestimmt werden. Eine Kategorie ist neu.

Sportler des Jahres Thüringen: Victoria Carl nicht auf Liste, VfB Suhl nur Nachrücker
1
Erst im Nachgang auf der Wahlliste: Die Volleyballerinnen des VfB Suhl, immerhin Dritte der Deutschen Meisterschaft. Foto: Imago/Gerhard König

Die 34. Wahl der Thüringer Sportler des Jahres ist eröffnet. Eine neunköpfige Jury hat am Dienstag die jeweils zehn Kandidaten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2025 nominiert. Alle Sportfans können ab dem 5. November bis 15. Dezember bei der durch Landessportbund, Stiftung Thüringer Sporthilfe und Thüringer Sportjournalistenclub durchgeführten Wahl für ihre Sportstars des Jahres 2025 online abstimmen. Veröffentlicht werden die Sieger und Ergebnisse am 19. Dezember. Die Pokale erhalten die Gewinner bei der Goldenen Nacht des Thüringer Sports am 24. April 2026 in Erfurt.

Erstmals in der Geschichte der Thüringer Sportlerwahl seit 1992 wird eine vierte Kategorie eingeführt, die das ehrenamtliche Engagement im Thüringer Sport in den Mittelpunkt stellt – und erstmals entscheiden auch die Sportfans in der öffentlichen Abstimmung mit, wer diese besondere Auszeichnung „Ehrenamtliche des Jahres“ erhält. Die zehn Personen und Organisationsteams, die sich als Trainer, Sportorganisatoren, Kampfrichter oder als Vereinsteam in besonderer Weise für den organisierten Sport engagieren, wurden bereits im Vorfeld der Jurysitzung durch das LSB-Präsidium festgelegt.

„Ich war unglaublich fasziniert, was es alles für Sportarten in Thüringen gibt – von Kin-Ball bis zu Unterwasserrugby“, staunte der Ex-Biathlet und frisch geprüfte staatliche Trainer Erik Lesser, der 2015 und 2019 selbst Thüringer Sportler des Jahres war und nun erstmals als Jurymitglied über die Nominierten abgestimmt hat. Ebenso erlebten die frühere Speedskating-Weltmeisterin Sabine Berg und Para-Bogenschütze Mario Oehme ihre Jury-Premiere.

Erstmals als Jurymitglied involviert war auch Arnd Heymann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Thüringer Sporthilfe. „Die neue Rolle war spannend. Die Ergebnisse haben mich etwas überrascht. Es stehen sehr viele Vertreter der nicht-olympischen Sportarten auf der Kandidatenliste, was eben auch die Vielfalt der erfolgreichen Thüringer Sportarten widerspiegelt.“ In der Tat ist die Nominierungsliste wieder sehr vielfältig. 19 Sportarten sind unter den 30 Kandidaten repräsentiert.

Sensations-Weltmeister: Hannes Orlamünder und Paul Gubitz. Foto: Imago/Michael Kristen

Selbstverständlich dürfen die erfolgreichen Thüringer Wintersport-Athleten um Rennrodel-Weltmeister Max Langenhan, die Biathlon-WM-Medaillengewinner Philipp Horn und Justus Strelow oder die ebenfalls mit WM- oder EM-Medaillen dekorierten Merle Fräbel (Rennrodeln), Juliane Seyfarth (Skispringen) oder Lisa Buckwitz (Monobob) nicht fehlen.

Knapp 70 Namen standen als mögliche Kandidaten zur Diskussion. In allen Kategorien musste die Jury in die Stichwahl. Letztlich scheiterten so Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz und die Zweite der Team-WM im Kegeln, Sarah Conrad, knapp bei den Frauen.

Ebenfalls nicht auf der Liste steht in diesem Jahr Victoria Carl, nachdem zum Saisonende die in einem Hustensaft enthaltene verbotene Substanz Clenbuterol bei ihr festgestellt worden war. „Das ist extrem bitter, weil es Victoria Carl mit ihren hervorragenden Leistungen im Weltcup zweifelsohne verdient hätte, auf dieser Liste zu stehen und vielleicht sogar zu gewinnen. Dennoch waren wir uns einig, sie nicht auf die Nominierungsliste zu setzen, weil der Thüringer Sport eine Null-Doping-Toleranz verfolgt und sich die Athleten von einer Mitverantwortung nicht freisprechen können. Mit einer Nominierung tun wir auch ihr keinen Gefallen, auch wenn der Fall sehr kompliziert ist“, erklärte der Präsident des Landessportbundes Thüringen, Stefan Hügel.

Sieger 2024: Die Handballer des ThSV Eisenach. Foto: Imago/Christian Heilwagen

Wie im Vorjahr kam es bei der Vorauswahl zu einem Eklat. Erstaunlicherweise schaffte es der VfB Suhl, immerhin Dritter und Bronzemedaillengewinner im Kampf um die Deutsche Meisterschaft, zunächst nicht auf den Stimmzettel, die Blue Volleys aus Gotha als Meister der 2. Bundesliga dagegen schon. Die Jury korrigierte im Anschluss ihre Entscheidung, der VfB Suhl ist also doch dabei.

Vor zwölf Monaten gehörten Victoria Carl, der ThSV Eisenach und der VfB Suhl zunächst nicht zu den Wahl-Kandidaten. Nach Intervention der Sportjournalisten wurde dies revidiert. Zum Glück: Denn Carl und der ThSV gingen schließlich als gefeierte Wahlsieger aus der Abstimmung hervor.

www.thueringer-sportlerwahl.de