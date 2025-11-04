Sportler des Jahres Thüringen: Victoria Carl nicht auf Liste, VfB Suhl nur Nachrücker

Die 34. Wahl der Thüringer Sportler des Jahres ist eröffnet. Eine neunköpfige Jury hat am Dienstag die jeweils zehn Kandidaten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2025 nominiert. Alle Sportfans können ab dem 5. November bis 15. Dezember bei der durch Landessportbund, Stiftung Thüringer Sporthilfe und Thüringer Sportjournalistenclub durchgeführten Wahl für ihre Sportstars des Jahres 2025 online abstimmen. Veröffentlicht werden die Sieger und Ergebnisse am 19. Dezember. Die Pokale erhalten die Gewinner bei der Goldenen Nacht des Thüringer Sports am 24. April 2026 in Erfurt.