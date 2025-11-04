Sportler des Jahres Thüringen: Victoria Carl nicht auf Liste, VfB Suhl nur Nachrücker

Ebenfalls nicht auf der Liste steht in diesem Jahr Victoria Carl, nachdem zum Saisonende die in einem Hustensaft enthaltene verbotene Substanz Clenbuterol bei ihr festgestellt worden war. „Das ist extrem bitter, weil es Victoria Carl mit ihren hervorragenden Leistungen im Weltcup zweifelsohne verdient hätte, auf dieser Liste zu stehen und vielleicht sogar zu gewinnen. Dennoch waren wir uns einig, sie nicht auf die Nominierungsliste zu setzen, weil der Thüringer Sport eine Null-Doping-Toleranz verfolgt und sich die Athleten von einer Mitverantwortung nicht freisprechen können. Mit einer Nominierung tun wir auch ihr keinen Gefallen, auch wenn der Fall sehr kompliziert ist“, erklärte der Präsident des Landessportbundes Thüringen, Stefan Hügel.