Die Vorbereitungen für den Sport- und Presseball 2026 des Landkreises Schmalkalden-Meiningen am 26. September in der Viba-Nougat-Welt in Schmalkalden laufen beim Kreissportbund (KSB) Schmalkalden-Meiningen auf Hochtouren – und nun stehen auch die Nominierten fest. Diese resultieren aus Vorschlägen der Vereine des KSB und aus der Zusammenarbeit mit der regionalen Presse. Zahlreiche herausragende Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus der Region dürfen sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Die Bandbreite der Leistungen reicht dabei von internationalen Erfolgen bis hin zu beeindruckenden Erfolgen im Nachwuchsbereich. Aus Platzgründen kann nicht von allen Nominierten ein Foto erscheinen.