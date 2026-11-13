Der Ilm-Kreis – und damit auch Sie, liebe Leserinnen und Leser – hat entschieden: Zum vierten Mal hatten der Kreissportbund, das Landratsamt und ihre Heimatzeitung zur Wahl aufgerufen. Je zehn Frauen und Männer sowie acht Teams standen zur Auswahl. Ein Monat lang konnte abgestimmt werden. Kandidatenvorschläge kamen sowohl von den Vereinen und Sportorganisationen wie auch von Medienschaffenden. Eine Jury wählte dann jene aus, die zur Abstimmung standen.