Die Zahl von Kindern und Jugendlichen in den Sportvereinen des Ilm-Kreises wächst weiter. Im letzten Jahr wurden in den 185 Vereinen 6953 junge Sportler bis 18 Jahre registriert. Ein Plus von 235. 8645 Mitglieder sind bis 26 Jahre alt. Auch hier gab es einen Zuwachs um 266. Damit sind 56,9 Prozent der Sieben- bis 14-Jährigen im Sportverein aktiv. Womit der Ilm-Kreis deutlich über dem Landesschnitt von 50,7 Prozent liegt.