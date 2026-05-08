Der Sonneberger Sportholzfäller Louis Schindhelm holt erneut zum Schlag aus. Erst kürzlich war er erfolgreich in die neue Dach-Saison (steht für die drei deutschtsprachigen Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz) der Sihl Timbersports Series und hat beim ersten Semifinale im bayerischen Mellrichstadt direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 19-Jährige belegte in einem stark besetzten Teilnehmerfeld den zweiten Platz und konnte sich dabei gleich in mehreren Disziplinen deutlich verbessern. Besonders in den Axt-Disziplinen zeigte er eine sichtbare Leistungssteigerung und stellte zwei persönliche Bestzeiten auf.