Am 30. Mai gingen im Sporthaus Ecke Steingasse/Salzbrücke endgültig die Lichter aus. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Inhaberin Cornelia Heß angekündigt, den im Mai 2026 auslaufenden Mietvertrag mit dem Eigentümer der Immobilie nicht verlängern zu wollen. Die Einzelhändlerin wollte in den Ruhestand gehen. Allerdings gab es vor einem halben Jahr noch die Hoffnung, dass ein langjähriger Mitarbeiter das Geschäft mit einem geschrumpften Sortiment weiterführen könnte. Doch die Pläne scheiterten – vor allem an fehlender finanzieller, aber auch beratender Unterstützung. Lediglich die Industrie- und Handelskammer soll sich in der Zeit gemeldet und Hilfe signalisiert haben.