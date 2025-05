„So, ihr holt euch jetzt hier alle einmal eine Schürze von mir“, sagt Jörg Andersson von der Knappschaft. Er winkt mit einem Stapel knallroter Kochschürzen einer Gruppe Schüler zu. Langsam wird es voll an diesem Morgen in der Schulküche im Oberhofer Sportgymnasium. Während sich die Schüler noch ihre Schürzen umbinden, nimmt die Küchencrew sie für ihren Einsatz in Empfang. Unter den Köchen finden die Blicke sofort ein bekanntes Gesicht – markant mit dunklem Brillengestell und Ziegenbart- das auch auf die Schürzen der Schüler gedruckt ist. „Stefan Marquard – Sterneküche macht Schule“, steht darauf.