Nahezu drei Jahre später als geplant, wird es Ende April wohl nun endlich soweit sein: Die Turnhalle des Sportgymnasiums Oberhof, die seit Sommer 2021 saniert wird, soll wieder für Unterricht und Training genutzt werden können. Der 30. April 2026 ist mittlerweile der fünfte Fertigstellungstermin für die Arbeiten an der Halle und auch der letztmögliche, ehe die Sportschüler ab Mitte Mai ohne die Möglichkeit zum Hallensport dastehen würden.