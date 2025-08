Neues Jahr, altes Problem: Auch in das Schuljahr 2025/2026 startet das Sportgymnasium Oberhof ohne Schulleiter. Denn nach wie vor läuft noch eine Klage eines abgelehnten Bewerbers für den Posten, und so lange kann die Stelle nicht nachbesetzt werden. Nachdem sich der langjährige Direktor Volkmar Heyder im vergangenen Juli in den Ruhestand verabschiedet hatte und seine Nachfolge zum juristischen Problem wurde, hat sein Stellvertreter Michael Will die Leitung übernommen und wird es auch im neuen Schuljahr tun. Notgedrungen, denn eine schnelle Lösung des Problems scheint nicht in Sicht.