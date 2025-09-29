Dafür, dass die Bauarbeiten schon vor gut zwei Jahren abgeschlossen sein sollten, wird noch mächtig gebaut an der Turnhalle des Sportgymnasiums Oberhof. Nach wie vor stehen Container und Fahrzeuge von Baufirmen auf dem Innenhof, nach wie vor ist die Halle eingerüstet, nach wie vor dringt Baulärm aus dem Inneren des Gebäudes nach draußen. Auch mehr als vier Jahre nach Beginn der Arbeiten ist die Halle noch weit davon entfernt, von den Schülern genutzt werden zu können. Doch die Zeit drängt, eine erneute Verschiebung des Fertigstellungstermins ist keine Option, denn im Ausweichquartier steht auch eine Sanierung an.