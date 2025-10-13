Sportgroßereignisse Studie sieht Olympia als "Katalysator für Münchens Zukunft"

München (dpa/lby) - Eine Studie im Auftrag der Stadt sieht die umstrittene Olympiabewerbung und mögliche Spiele als "Katalysator für Münchens Zukunft". Nicht die Spiele selbst, sondern die damit verbundenen Infrastruktur- und Stadtentwicklungsprojekte brächten den entscheidenden Mehrwert, heißt es vom Referat für Bildung und Sport. Es hatte die Kurzanalyse bei der insbesondere auf Mobilitätsthemen spezialisierten MCube Consulting in Auftrag gegeben. Die Stadt will sich um künftige Spiele bewerben, noch bis zum 26. Oktober läuft ein Bürgerentscheid darüber.