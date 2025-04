Sportgeschichte "Sportschau" in die Weimarer Republik

Weimar (dpa/th) - Das Haus der Weimarer Republik wirft einen Blick auf die Zeit, als Sport zum Massenphänomen wurde. Die Sonderausstellung "Freiheit in Bewegung" macht ab Freitag die Entwicklungen deutlich, die dem Fußball und Co. den Durchbruch ermöglicht haben, wie der Verein hinter dem Museum mitteilte. So habe Sport als Ersatz für die damals abgeschaffte Wehrpflicht einen hohen Stellenwert in der Politik genossen. Vor dem Ersten Weltkrieg war Sport demnach noch ein Privileg wohlhabender Kreise. In den 1920er Jahren entwickelte er sich zum Massenphänomen.