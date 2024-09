Zur Jahreshauptversammlung des TSV 1864 in der Mehrzweckhalle des Frankenblick-Ortsteils Mengersgereuth-Hämmern hängt sie oben an der Empore. Das Licht scheint an einigen Stellen durch den brüchig gewordenen Stoff, aber der Charme ist der Fahne noch immer anzusehen. Es sei ein Zufall gewesen, dass das Relikt aus der frühen Vereinsgeschichte überhaupt entdeckt wurde, bemerkt Vorsitzender Hartmut Franz. „Am 21. August 2023 tauchte diese Fahne nach langem Suchen wieder auf“, ist in der Einladung zur Mitgliederversammlung zu lesen. Sie sei beim Aufräumen von Maximilian Schnetter in der Garage der Eltern von Sportfreundin Heike Lützenkirchen am Adelsberg aufgetaucht. Schnetter hat das Stück nicht einfach entsorgt, sondern an Vereinschef Franz übergeben. Die Vereinschronisten gehen davon aus, dass der Großvater von Lützenkirchen, Julius Müller, das Vereinsbanner in Obhut genommen hatte. Müller war Schatzmeister in der einstigen Betriebssportgemeinschaft (BSG) „Aufbau“, später der BSG „Spielzeugland“, einen der Vorgänger des heutigen TSV.