Im Kirmesspiel von Schwarz-Weiß Fambach am 19. September gegen die SG Helba (2:2) wurde der Fambacher Florin-Cosmin Popa wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. Er hatte sich für ein Foulspiel mit einem Faustschlag gegen einen Gegenspieler revanchiert. Wie in einem Fall eines Spielers der SG Helba wenige Wochen zuvor fällte das Sportgericht des KFA Rhön-Rennsteig jetzt eine drakonische Strafe für dieses Vergehen.