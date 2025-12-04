Hätten die „Täter“ an jenem 25. Oktober 2025 nur geahnt, was sie dem eigenen Verein, dem SV EK Veilsdorf, antun, wäre es dann nicht so weit gekommen? Einen Monat später muss sich nämlich der Fußball-Kreisoberligist vor dem Sportgericht des KFA unter Vorsitz von Peter Wagenschwanz verantworten. Der Vorwurf der „Anklage“ hat’s in sich: „Abbrennen von Pyrotechnik sowie unsportliches, diskriminierendes Verhalten“. Alles nur ein Kavaliersdelikt, das sich Woche für Woche auf und neben den Fußballplätzen abspielt? Hier noch einmal die Fakten: