Es war kurz nach 20 Uhr als im Saal der „Neuen Mitte“ Jubel aufbrandete. Soeben hatten Landrätin Petra Enders (parteilos) und Landtagsabgeordneter sowie Kreissportbund-Vorsitzender Andreas Bühl (CDU), die in einer auf dem politischen Parkett ungekannten Einigkeit durch den festlichen Abend führten, den letzten Sieger der diesjährigen Sportlerwahl verkündet. Die Mannschaft des Jahres, die Gewichtheber-Mannschaft des SV 90 Gräfernoda.