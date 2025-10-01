Seit Wochen rollen bekanntlich die Bagger an der Inselbergschanze. Die Großschanze in Brotterode ist nicht nur ein Publikumsmagnet, sondern sorgt mit ihrem Continental-Cup Skispringen auch jährlich für leuchtende Kinderaugen. Denn nicht wenige Nachwuchsskispringer haben schon davon geträumt, einmal vor heimischem Publikum dort an den Start zu gehen. Damit dieser Traum überhaupt Wirklichkeit werden kann braucht es natürlich geeignete Trainingsmöglichkeiten. Diese sind in der Werner-Lesser-Skiarena zwar vorhanden – allerdings bedürfen sie, analog zu ihrer großen Schwester, einer dringenden Sanierung.