Einfach ausprobieren, das ist Roland Wezorkes Devise zum Seniorensportfest am vergangenen Samstag im Suhler Aue-Sportstadion. „Nach Lust und Laune machen! Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht“, sagt der 64-Jährige, der sich auch mit den Disziplinen für das Sportabzeichen nicht unter Druck setzt. „Es würde mich natürlich freuen, wenn ich es wieder schaffe. Falls nicht, dann habe ich es wenigstens versucht.“ Wichtig ist ihm, in der Gemeinschaft etwas zu unternehmen. Deshalb geht er regelmäßig wandern, wie auch am Sonntag wieder und besucht mit seiner Frau natürlich abends auch das Weinfest in der Stadt.