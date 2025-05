Turbulent ging es jüngst auf dem Gräfinauer Sportplatz zu: Der gehörte ausnahmsweise mal nicht den Fußballern des FSV 1928, sondern 16 Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe aus dem Kindergarten Pfiffikus. Die erlebten dort einen besonderen Tag. Eingeladen war zu einem besonderen Sportfest in Kooperation mit dem FSV Gräfinau-Angstedt, wie Einrichtungsleiterin Sylvia Frankenberger im Nachgang berichtet. Das Interessanteste für den Nachwuchs dabei, der „Muskelkater“ war von Anfang an gleich mit am Start. Der ist in Form eines großen Plüschkaters das Maskottchen der Aktion der Thüringer Sportjugend. Christine Hösch aus Bücheloh hatte die Kindereinrichtung auf das noch relativ neue Format der Sportjugend aufmerksam gemacht, die mit Material und Ausstattung den Veranstaltern zur Seite steht.