Das muss man den Zella-Mehlisern schon zugestehen: So schnell lassen sie sich nicht beeindrucken, nicht einmal vom Wetter! Und so fand denn auch am Mittwochnachmittag das zehnte Seniorensportfest, zu dem der Seniorenbeirat mit all seinen Partnern, den Vereinen und der Stadt an die Sportstätte Arena „Schöne Aussicht“ eingeladen hat, draußen statt. Schließlich sollten die Aktiven auch die ganze Bandbreite der vorbereiteten Disziplinen erleben und für sich entdecken können. Und die war mit 18 Stationen und der Möglichkeit, fehlende Elemente für das Sportabzeichen zu absolvieren, wirklich enorm.