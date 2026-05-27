Eröffnet wurde das Sportfest durch den 1. Vorstand Maximilian Wohlleben, der die großen und kleinen Besucher herzlich begrüßte und den offiziellen Startschuss für die vielfältigen Wettbewerbe gab. Für einen stimmungsvollen Auftakt sorgten im Anschluss die vereinseigenen Tanzgruppen „Tanzmäuse“ und „Beat Queens“, die mit ihren musikalischen und tänzerischen Darbietungen das Publikum begeisterten. Die Einweisung in die einzelnen Stationen und Wettbewerbe übernahm anschließend Manuela Heinze, die die Teilnehmenden durch das Programm führte.