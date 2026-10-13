Wie treiben die Suhler Sport? Welche Angebote nutzen oder vermissen sie? Wie bewerten sie die vorhandenen Sportstätten? Was sind ihre bevorzugten Orte und Organisationsformen des Sports? Das wollten die Verantwortlichen des Sachgebiets Sport der Stadtverwaltung von Suhler Bürgern wissen. Dies vor dem Hintergrund, da 2027 die Integrierte Sportentwicklungsplanung der Stadt für die Jahre 2028 bis 2028 fertiggestellt werden soll. Darin wird festgelegt, wie die zukünftige Sportlandschaft in Suhl zielgerichtet entwickelt wird.