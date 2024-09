„Guck mal, die haben sogar einen Weltmeister“, hörte man Gäste zum großen Festumzug am vergangenen Samstag in Unterkatz hier und da sagen. Die kleine Vorderrhöngemeinde mit ihren 380 Einwohnern blickte auf die Ersterwähnung vor 1150 Jahren zurück und hatte an diesem Nachmittag alles aufgeboten, was sie konnte. Das ganze Dorf war auf den Beinen. Gefühlt liefen alle Unterkätzer in einem der 31 Bilder mit und besorgten gleichzeitig auch noch die Absicherung und Versorgung rund um den Festumzug mit Kaffeenachmittag, Ausstellung und bunter Unterhaltung.