Von wegen ganz normale Welle: Der Gästestrom im Brotterode-Trusetaler Inselbergbad lag in der ersten Novemberdekade über den Erwartungen. Gut ein Viertel mehr Besucher als im Vorjahreszeitraum sind nach Angaben des Ersten Beigeordneten Ulrich Wolf, der regelmäßig einen Blick auf die Zahlen wirft, gekommen. Die Einrichtung war zwischen dem 24. Juni und dem 31. Oktober 2026 mit einem Aufwand von 3,6 Millionen Euro in Windeseile energetisch saniert worden.