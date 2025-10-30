Weiterer Stellenabbau

Für das Ziel sollen insgesamt 1400 Stellen im Überbau wegfallen - ein Programm mit der Kürzung von 500 Stellen ist bereits im Vollzug, im nächsten Jahr sollen 900 weitere hinzukommen. Das Produktportfolio wollen Hoeld und sein neu zusammengesetztes Vorstandsteam radikal durchforsten. Zwar sollen nicht ganze Sportarten wie Golf oder Motorsport wegfallen - es gebe keine Absichten, irgendetwas abzustoßen. Aber die Hauptkonzentration soll den Themen Fußball, Laufen und Fitness sowie Lifestyle gehören - mit dem Megatrend Hyrox als einem der Treiber.