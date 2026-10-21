Sportartikel: Anta-Manager leitet Puma-Aufsichtsrat

Puma, einst Nummer drei der Welt in der Sportartikelbranche hinter dem US-Marktführer Nike und dem Lokalrivalen Adidas, hatte zuletzt erhebliche wirtschaftliche Probleme. Das Unternehmen rutschte in die Verlustzone und musste Umsatzeinbußen hinnehmen. 2025 wurden nur noch 7,3 Milliarden Euro erlöst und ein Rekordverlust eingefahren. Im Ranking der Sportartikelkonzerne rutsche Puma ab und rangiert derzeit deutlich hinter seinem eigenen Großaktionär Anta. Puma will am 30. Oktober seine Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres bekanntgeben.