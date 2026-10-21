Sportartikel: Anta-Manager leitet Puma-Aufsichtsrat

Herzogenaurach - Der neue chinesische Großaktionär Anta Sports hat im Aufsichtsrat des traditionsreichen fränkischen Sportartikelherstellers Puma den Vorsitz neu besetzt. Chef des Gremiums ist jetzt der 50 Jahre alte Anta-Manager Dennis Tao, wie Puma nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mitteilte. Tao tritt die Nachfolge von Héloïse Temple-Boyer an. Die französische Artemis SAS hatte den Verkauf ihres Aktienpakets von 29,06 Prozent der Puma-Anteile an Anta Anfang Oktober abgeschlossen.