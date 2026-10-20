Sportartikel: Adidas schraubt Prognose nach Rekord-Quartal nach oben

Herzogenaurach - Nach Rekordergebnissen im dritten Quartal hat der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach oben geschraubt. Das Betriebsergebnis werde um rund 100 Millionen Euro höher liegen als ursprünglich prognostiziert und 2,5 Milliarden Euro statt der bisher angepeilten 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte Adidas in Herzogenaurach mit. Dazu beitragen werde auch eine Rückerstattung von US-Zöllen in Höhe von rund 200 Millionen Euro.