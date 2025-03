Positive vorläufige Zahlen

Adidas hatte seine Eckdaten für 2024 bereits auf vorläufiger Basis veröffentlicht. Der Umsatz kletterte demnach um elf Prozent auf rund 23,7 Milliarden Euro, beim Betriebsergebnis schnitt Adidas mit 1,3 Milliarden Euro ebenfalls besser ab als in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte nach den Problemen mit der eingestellten Produktlinie "Yeezy" in Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper Kanye West noch ein Verlust in den Büchern gestanden.