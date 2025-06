Auf dem Tennisplatz In den Folgen liegt der Kunstrasenbelag in Falten: Er hat ausgedient und ist schon für vorbereitende Arbeiten an den Rand beiseitegezogen. Bevor es an die eigentliche Sanierung geht, war ein Blick auf das Wurzelwerk der angrenzenden „Baumschutzwand“ notwendig: Schließlich wurde eine Wurzelsperre eingebaut, sodass die Wurzeln der Nadelbäume sich nicht unterirdisch bis auf die Plätze ausdehnen können.