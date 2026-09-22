Sportangebot an der Schule Was der neue Bewegungscheck für Grundschüler bringen soll

Hofheim (dpa/lhe) - Wie steht es um die Bewegungsmotorik von hessischen Grundschülerinnen und Grundschülern? Das möchte die Landesregierung von November an mit einem hessenweiten Bewegungscheck herausfinden. Hat ein Kind motorischen Förderbedarf, werde ihm ein kostenloses Bewegungsangebot von einem Sportverein gemacht, sagte Sportministerin Diana Stolz (CDU) bei einem Schulbesuch in Hofheim am Taunus. Jährlich soll es landesweit 100 Kurse geben. Die Landesregierung kooperiert bei dem Projekt mit dem Landessportbund und der Sportjugend Hessen.