Sportangebot an der Schule Was der neue Bewegungscheck für Grundschüler bringen soll

Kindgerechte Urkunde – Pfoten zeigen Leistungsstand

Der Check unter dem Motto "Löwen, los!" ist freiwillig. "Eltern werden von teilnehmenden Schulen vorab informiert und um ihre Zustimmung gebeten", erläuterte das Ministerium. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhalte eine kindgerechte Urkunde. Anstatt Noten werden "Pfoten" vergeben und die Mädchen und Jungen erfahren so, in welchen Übungen sie besonders gut abgeschnitten haben – und wo es Nachholbedarf gibt. Für die Eltern gibt es eine weitaus detailliertere Auswertung über das Abschneiden ihres Kindes, wie das Ministerium erläuterte. Dabei werden die Leistungen ins Verhältnis zu den Leistungen Gleichaltriger gesetzt.