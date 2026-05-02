Sportakrobatikclub Suhl: Zwei fahren zur Deutschen Meisterschaft

Der Sportakrobatikclub Suhl holt Landesmeistertitel, zwei Paare qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft in Göppingen. An diesem Wochenende geht es zunächst nach Augsburg.
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Beim Frühlingsturnier in Erfurt eröffnete der SAC Suhl die Wettkampfsaison. Drei Paare gingen für den Verein an den Start. Alle drei kamen mit einer Medaille nach Hause. Lysé Ledermann und Lia Aline Strobl gewannen die Balance-Übung in der Jugend-Wertung. Das Paar zeigte bereits seine Tempoübung. Chiara Dill und Nina Kling starteten in Erfurt zum ersten Mal gemeinsam als Damenpaar und gewannen direkt in der Aspire-Klasse. Charlotte Weiß und Marla Bader komplettierten das Suhler Ergebnis mit Platz drei in der Aspire-Klasse.
Zwei Wochen später war Bad Blankenburg Schauplatz der Thüringer Landesmeisterschaften, dem wichtigsten Wettkampf der Saison. Lysé Ledermann und Lia Aline Strobl machten den Auftakt und ließen dabei nichts anbrennen. In der Jugend-Klasse holten sie Gold in der Balance-Übung und Gold in der Dynamic-Übung. Chiara Dill und Nina Kling knüpften nahtlos an Erfurt an und gewannen auch bei den Landesmeisterschaften Gold in der Aspire-Klasse. Leni Peterhänsel und Loni Recknagel holten Silber in der WKK2-Klasse. Marla Bader und Charlotte Weiß landeten in der Aspire-Klasse auf Rang vier, Matilda Gentsch und Chantal Henkel auf Rang sechs in der WKK1.2. Ella Döhler, Alena Link und Raja Riediger erlebten einen ganz besonderen Moment: Es war ihr erster Wettkampf überhaupt. Das Trio belegte in der WKK1.2 den siebten Platz.
Auch der zweite Tag hielt für den SAC Grund zur Freude bereit. Die drei Nachwuchsteams traten an und alle drei kehrten mit einer Medaille zurück. Jackson Brückner und Ellena Raßmann gewannen in der Level-1-MXP-Klasse. Lucy Hammer, Nele Hill und Stella Leibling holten Silber in der Level-2-WG-Klasse. Edda Döhler, Lisa-Marie Hoffmann und Malou Müller sicherten sich Bronze in der Level-1-WG-Klasse.
Nun wartet am ersten Mai-Wochenende der Internationale Augsburger Acro Cup auf die Leistungsklasse des SAC Suhl. Und für zwei Paare steht der größte Auftritt der Saison noch bevor: Lysé Ledermann und Lia Aline Strobl sowie Chiara Dill und Nina Kling fahren Anfang Juni zur Deutschen Meisterschaft nach Göppingen.