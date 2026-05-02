Sportakrobatikclub Suhl: Zwei fahren zur Deutschen Meisterschaft

Am ersten Mai-Wochenende wartet der Internationale Augsburger Acro Cup auf den SAC Suhl. Foto: SAC

Zwei Wochen später war Bad Blankenburg Schauplatz der Thüringer Landesmeisterschaften, dem wichtigsten Wettkampf der Saison. Lysé Ledermann und Lia Aline Strobl machten den Auftakt und ließen dabei nichts anbrennen. In der Jugend-Klasse holten sie Gold in der Balance-Übung und Gold in der Dynamic-Übung. Chiara Dill und Nina Kling knüpften nahtlos an Erfurt an und gewannen auch bei den Landesmeisterschaften Gold in der Aspire-Klasse. Leni Peterhänsel und Loni Recknagel holten Silber in der WKK2-Klasse. Marla Bader und Charlotte Weiß landeten in der Aspire-Klasse auf Rang vier, Matilda Gentsch und Chantal Henkel auf Rang sechs in der WKK1.2. Ella Döhler, Alena Link und Raja Riediger erlebten einen ganz besonderen Moment: Es war ihr erster Wettkampf überhaupt. Das Trio belegte in der WKK1.2 den siebten Platz.