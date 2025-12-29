Die Akrobatinnen des Sportakrobatikclubs (SAC) Suhl blicken auf einen erfolgreichen Jahresabschluss zurück. Zunächst stellte sich das Team beim 6. Internationalen Zwingercup in Dresden der nationalen und internationalen Konkurrenz, darunter auch mehrere Bundeskader-Formationen. Drei Suhler Formationen gingen an den Start: das Aspire Trio mit Chiara Dill, Nina Kling und Hanna Etzold, das Jugend-Damenpaar Lia Strobl und Lysé Ledermann sowie das Junioren-Damenpaar Hannah Fleischmann und Stella Leibling.