„Das war 1956, da hatte ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert“, sagt Hans Wohlmann und zeigt Andrea Kirchschlager einen Zeitungsartikel. Interessiert blättert die Leiterin des Stadt- und Kreisarchivs in den dicken Alben. Akribisch hat der rüstige Senioren dort Fotos und Artikel eingeklebt, Dokumente, die von seiner erfolgreichen Karriere als Wasserballer und Schwimmer berichten und von jenen Zeiten, als Arnstadt in diesen Sportarten zur absolute DDR-Spitze gehörte – Hans Wohlmann mittendrin.