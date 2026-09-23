Jacquelin sagte aber, dass "Olympia 2030 das Ziel bleibt - wie ich es immer gesagt habe". Die nächsten Winterspiele in dreieinhalb Jahren finden in den französischen Alpen statt. In diesem Februar hatte Jacquelin bei den Olympia-Wettbewerben im italienischen Antholz Gold in der Staffel sowie Bronze in der Verfolgung gewonnen.