Was haben sich die Organisatoren des Kreissportbundes Schmalkalden-Meiningen da für einen himmlisch-süßen Ort für den diesjährigen Sport- und Presseball ausgesucht. Die Viba Nougat-Welt, Schmalkaldens Tempel der süßen Genüsse, empfängt am Samstag die knapp 230 Gäste zur Ehrung der Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften in den verschiedenen Kategorien. Die Sportlerwahl ging im Juli über die Bühne und wurde per Online-Voting auf der Webseite www.insuedthueringen.de absolviert. Es wurden der Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres sowie Nachwuchs-Sportler/in und Nachwuchs-Mannschaft gesucht. In die Wertung gingen deren herausragende Leistungen aus den Jahren 2023 bis 2025 ein.