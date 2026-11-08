Wer hat die Nase vorn? Fußballer, Leichtathleten, Kickboxer, Volleyballer oder Flag-Footballer? Die Geheimniskrämerei der Sportlerwahl in Bad Salzungen hat am Samstagabend ein Ende gefunden. Denn zum 32. Sport- und Presseball in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen sind im feierlichen Rahmen die Sportler und Mannschaften des Jahres in vier Kategorien gekürt worden. Auf der Kandidatenliste waren insgesamt 30 Namen zu finden, über deren Reihenfolge die Leser der Zeitungen „Freies Wort“ und „Südthüringer Zeitung“, welche die Sportlerwahl zusammen mit dem Sportbund Bad Salzungen veranstalteten, entscheiden konnten – per Coupon, der in den Zeitungen abgedruckt war oder online.