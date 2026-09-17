Madrid - Der französische Fußballstar Kylian Mbappé sowie seine Real-Kollegen Vinícius Júnior und Ibrahima Konaté sind in der hitzigen innenpolitischen Diskussion wegen des Massenandrangs auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta kritisiert worden. Beim Spiel von Real Madrid gegen den FC Elche am Dienstag hatten beide Vereine vereinbart, dass die Spieler Shirts mit der Solidaritätsaufschrift "Todos somos Caballas" (Wir sind alle aus Ceuta) tragen. Darunter stand in kleinerer Schrift: "Ceuta y sus caballeros de la mar" (Ceuta und seine Ritter des Meeres).