Sport und Freizeit Halbnackt durch die Kälte - Eiswandern im Fichtelgebirge

Der niederländische Extremsportler Wim Hof, genannt "The Iceman", hat eine Methode entwickelt, um extreme Niedrigtemperaturen auszuhalten. Im Zentrum steht eine spezielle Atemtechnik, bei der man zunächst tief in die Brust, dann in den Bauch atmet und den Atem einige Sekunden anhält, bevor man die Luft wieder herauslässt.