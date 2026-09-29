Sport und Brauchtum Oktoberfest und Olympia - der Traum von König Ludwig I. lebt

Sportliche Aktivitäten erobern die Wiesn

Die sportlichen Aktivitäten hatten sich im 19. Jahrhundert Stück für Stück auf der Wiesn etabliert. Es seien in den gerade entstehenden Sportarten auch Meisterschaften abgehalten worden, sagt Claus-Peter Schlagenhauf vom Bayerischen Sportschützenbund. "Das ist etwas, was man sich heute nicht vorstellen kann: Die Wiesn war ein Fest, das Sport und Kultur zusammengebracht hat. Das war nicht dieser Rummelplatz, den wir heute kennen."

Ludwigs Traum von den "Olympien", für die es laut Schlagenhauf bereits konkrete Pläne gab, war noch größer: "Es sollte ein gigantisches Sportfest werden, vergleichbar mit dem Deutschen Turnfest. Aber es blieb bei der Idee des Monarchen." Vermutlich habe es auch am Geld gefehlt. Zudem gab es keine Sportverbände oder einen Deutschen Olympischen Sportbund, um ein solches Fest voranzutreiben.

Hau den Lukas

Noch bis Anfang der 1980er Jahre wurde im Festzelt Hippodrom geritten. Das Zelt, heute abgelöst durch den Marstall, war früher eine Reithalle für Dressuren, Akrobatik und Hengstschauen. Zuletzt gab es im Hippodrom allerdings keine Pferde mehr, dort feierten die Prominenten. Je mehr die Gäste aus aller Welt auf das Fest drängten, desto mehr verschwanden sportliche Aktivitäten.

Wer sich heute sportlich betätigen will, findet immerhin noch den "Hau den Lukas", bei dem mit einem riesigen Hammer ein Gewicht an einer Schiene nach oben geschlagen wird. Oder er holt sich das Olympia-Gefühl wie Söder und Krause im Olympia Looping.