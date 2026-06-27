Markus Lauth (Trainer SV 09 Arnstadt II, ehemals Suhler SV): Deutschland hat das Potenzial, das Finale zu erreichen. Aktuell sehe ich aber einige Nationen individuell und taktisch einen Schritt weiter. Die ständigen Diskussionen, wer dabei ist und wer nicht, tragen nicht zur nötigen Ruhe im Team bei. Hinzu kommt, dass wir einen jungen Trainer haben, der auf diesem Niveau wichtige Erfahrungen sammelt. Die Entwicklung geht zwar in die richtige Richtung, für den ganz großen Wurf könnte dieses Turnier aber zu früh kommen. Deutschland wird eine gute Rolle spielen. Dennoch sehe ich momentan andere Teams leicht im Vorteil. Meine Favoriten auf den Titel sind Spanien und Frankreich.